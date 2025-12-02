Россия и Саудовская Аравия расширяют партнерство – Путин

Россия и Саудовская Аравия успешно развивают партнерство, а взаимодействие в рамках ОПЕК+ помогает сохранять стабильность на энергорынках, сообщил Владимир Путин.
Российский лидер Владимир Путин отметил расширяющееся партнерство России и Саудовской Аравии, выступая на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов.
Президент заявил, что российская сторона настроена на дальнейшее укрепление отношений со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Говоря о сотрудничестве с Саудовской Аравией, он отметил совместную работу в рамках ОПЕК+.
"Двустороннее партнерство успешно расширяется, носит комплексный характер, налажена тесная координация в формате ОПЕК+, что реально способствует поддержанию стабильности глобального нефтяного рынка"
– Владимир Путин