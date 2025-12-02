Вестник Кавказа

Россия и Саудовская Аравия расширяют партнерство – Путин

Флаги Саудовской Аравии и России
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Россия и Саудовская Аравия успешно развивают партнерство, а взаимодействие в рамках ОПЕК+ помогает сохранять стабильность на энергорынках, сообщил Владимир Путин.

Российский лидер Владимир Путин отметил расширяющееся партнерство России и Саудовской Аравии, выступая на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов.

Президент заявил, что российская сторона настроена на дальнейшее укрепление отношений со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Говоря о сотрудничестве с Саудовской Аравией, он отметил совместную работу в рамках ОПЕК+. 

"Двустороннее партнерство успешно расширяется, носит комплексный характер, налажена тесная координация в формате ОПЕК+, что реально способствует поддержанию стабильности глобального нефтяного рынка"

– Владимир Путин

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.