Российский "Норникель" может принять участие в проектах Саудовской Аравии

Лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия компания "Норильский никель" изучает возможности участия в проектах за пределами России.

Руководство российской компании "Норильский никель", лидера горно-металлургической промышленности России, заинтересовалось проектами по металлургии в Саудовской Аравии, сообщил вице-президент - руководитель сбытового дивизиона "Норникеля" Антон Берлин.

"Пока мы просто изучаем возможности. Здесь очень большая программа в рамках стратегии 2030, которая предлагает много преференций и льгот, мы ее изучаем"

- Антон Берлин

У Саудовской Аравии большие планы – страна хочет стать центром переработки металлов, здесь добывается много полезных ископаемых, в числе которых медь и золото. В планах руководства страны – их переработка на собственных мощностях, уже подготовлен целый список предпочтительных металлов, и это – лишь часть опубликованной стратегии, - уточнил Берлин, передает ТАСС.

Также наряду с Саудовской Аравией компания изучает и другие возможности участия в проектах за пределами России.