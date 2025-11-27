Новак: РФ предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике

Москва и Эр-Рияд могут расширить сотрудничество, российская сторона предлагает партнерство в энергетике с внедрением высоких технологий, заявил Новак.

Россия и Саудовская Аравия могут стать партнерами по внедрению высоких технологий в энергетическом секторе и добыче полезных ископаемых, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-Саудовском деловом форуме, который стартовал в Эр-Рияде сегодня.

"Предлагаем партнерство в такой важной для Саудовской Аравии области, как внедрение высоких технологий в энергетической сфере и добыче полезных ископаемых, включая применение технологий искусственного интеллекта, а также компетенций и технологий разработки трудноизвлекаемых запасов"

– Александр Новак

Вице-премьер пояснил, что российские промышленные предприятия готовы предложить саудовским партнерам свою продукцию, технологии и решения в сфере нефтегазового оборудования, металлургии, химической промышленности, фармацевтики и других отраслях.

Также Новак отметил, что стороны совместно реализовали в последнее время несколько инициатив, в числе которых прямое авиасообщение, а также соглашения в сфере энергетики, промышленной кооперации и образования.

"Сегодня наша цель – перевести это взаимодействие на стратегический уровень: создавать совместные производственные и технологические цепочки, которые будут работать на долгосрочную экономическую устойчивость обеих стран"

– Александр Новак