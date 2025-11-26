Кабмин РФ одобрил подписание соглашения о безвизе с Саудовской Аравией

Саудовская Аравия вскоре может стать безвизовой для граждан России. Подписание соответствующего соглашения одобрил сегодня кабмин РФ.

Подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией одобрило 27 ноября правительство РФ.

Планируется сделать посещение России и Саудовской Аравии безвизовым для граждан обеих стран на срок до 90 дней в течение года. Въезд без визы возможен с туристическими целями, права на учебу или работу он не дает. Также запрещено постоянное проживание при въезде без визы. Кроме того, визы останутся обязательными для россиян, совершающих хадж.

Виза в Саудовскую Аравию

В настоящее время россияне могут посещать КСА при наличии визы, которую можно оформить заранее онлайн или получить в аэропорту по прибытии. Виза выдается на год и позволяет пробыть на территории страны до 90 дней, возможен многократный въезд в рамках действия визы.

Стоимость визы превышает $100.