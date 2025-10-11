Арабский рынок остается драйвером въездного туризма в Россию – РСТ

Иностранные туристы продолжают проявлять интерес к поездках в Россию. Сильнее всего растет турпоток из стран арабского мира, рассказали в РСТ.

Въездной туризм в России в 2025 году прежде всего связан с туристами из арабских и мусульманских стран, поделился на XXI съезде Российского союза туриндустрии (РСТ) вице-президент РСТ, гендиректор компании "РЖД Тур" Роман Бараковских.

Прежде всего он обратил внимание, на то что за первые девять месяцев этого года на российском туристическом рынке произошло перераспределение въездных потоков.

"Рекордно выросли показатели въезда из Омана, Филиппин, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Индии и Саудовской Аравии. Рост туристов из Омана объясняется безвизовым режимом и недавно появившимся авиарейсами. Арабский рынок остается драйвером въездного туризма в Россию"

– Роман Бараковских

Саудовская Аравия находится на подъеме, прогнозируется дальнейший рост турпотока в Россию, растет число прямых рейсов между странами.

По некоторым направлениям заметно снижение роста спроса: его продемонстрировали Катар, Кувейт, Китай.

В прошлом году Россию посетили 5,2 млн иностранцев, к 2030 году въездной турпоток может возрасти до 16 млн человек.

Города, популярные у арабских туристов, назвал председатель комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович.

"Иностранные туристы сейчас с интересом едут в Россию, потому что Москва, Петербург, Сочи, Казань и многие другие города стали, в отличие от 90-х, безопасными и гостеприимными. И, согласно статистике, 95-98% остаются довольны своей поездкой"

– Сергей Войтович