Секцию интересов Грузии в РФ возглавил экс-глава Минобразования

Александр Цуладзе назначен главой Секции интересов Грузии в РФ. Ранее он занимал должность главы Минобразования страны.

Бывший глава Минобразования Грузии Александр Цуладзе стал главой Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Соответствующую информацию подтвердила глава МИД республики, передает "ТВ Пирвели".

"У него очень хороший опыт, и не обязательно быть дипломатом, тем более тогда, когда отпускаешь человека на высокую должность в диппредставительство. Это во-первых. Во-вторых, в России миссия Грузии функционирует при помощи посольства Швейцарии"

– Мака Бочоришвили

Цуладзе возглавлял Минобразования Грузии с октября 2024-го по июнь 2025-го года. С 2019 по 2023 год был судьей Верховного суда, а до этого занимал должность замминистра.

695 просмотров

