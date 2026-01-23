Секцию интересов Грузии в РФ возглавил экс-глава Минобразования

Александр Цуладзе назначен главой Секции интересов Грузии в РФ. Ранее он занимал должность главы Минобразования страны.
Бывший глава Минобразования Грузии Александр Цуладзе стал главой Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Соответствующую информацию подтвердила глава МИД республики, передает "ТВ Пирвели".
"У него очень хороший опыт, и не обязательно быть дипломатом, тем более тогда, когда отпускаешь человека на высокую должность в диппредставительство. Это во-первых. Во-вторых, в России миссия Грузии функционирует при помощи посольства Швейцарии"
– Мака Бочоришвили
Цуладзе возглавлял Минобразования Грузии с октября 2024-го по июнь 2025-го года. С 2019 по 2023 год был судьей Верховного суда, а до этого занимал должность замминистра.