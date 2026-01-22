Вестник Кавказа

Программу развития электросетей расширили на Ставрополье до 2030 года

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дополнительные вложения в развитие электросетей в Ставропольском крае планируются в размере 9 млрд рублей до 2030 года.

Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Ставропольэнерго" планирует до 2030 года расширить программу строительства электросетей в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"В свою инвестиционную программу до 2030 года филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" включил ряд дополнительных мероприятий на общую сумму порядка 9 млрд рублей"

— пресс-служба Минпрма Ставропольского края

Расширенное строительство планируется провести в крупных городах региона –  Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и других.

"Они (намеченные проекты - прим.) позволят разгрузить электросети, стабилизировать электроснабжение, подключить новые объекты активно развивающихся территорий"

– пресс-служба Минпрма Ставропольского края

Согласно проекту, в регионе реализуют более 40 проектов: реконструкцию и строительство новых электросетевых объектов.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал о том, что на развитие системы электроснабжения в регионе планируется вложить  15 млрд рублей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.