Программу развития электросетей расширили на Ставрополье до 2030 года

Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Ставропольэнерго" планирует до 2030 года расширить программу строительства электросетей в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
"В свою инвестиционную программу до 2030 года филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" включил ряд дополнительных мероприятий на общую сумму порядка 9 млрд рублей"
— пресс-служба Минпрма Ставропольского края
Расширенное строительство планируется провести в крупных городах региона – Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и других.
"Они (намеченные проекты - прим.) позволят разгрузить электросети, стабилизировать электроснабжение, подключить новые объекты активно развивающихся территорий"
– пресс-служба Минпрма Ставропольского края
Согласно проекту, в регионе реализуют более 40 проектов: реконструкцию и строительство новых электросетевых объектов.
Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал о том, что на развитие системы электроснабжения в регионе планируется вложить 15 млрд рублей.