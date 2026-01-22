Косачев сообщил о прогрессе в отношениях России и США

Вице-cпикер Совфеда оценил текущие отношения РФ и США. По его словам, в этом вопросе наблюдается положительная динамика.

За год отношения России и Соединенных Штатов изменились скорее в лучшую сторону. Такое заявление сделал 23 января вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Cитуация изменилась, и если брать баланс плюсов и минусов, то все-таки я эти изменения поместил в зону плюс, а не в зону минус" – вице-спикер Совфеда

По его словам, ситуация радикально изменилась, что видно невооруженным взглядом. В то же время Косачев призвал не впадать в эйфорию по этому поводу.

"(Отношения РФ и США – прим. ред.) изменились радикально, это видно невооруженным глазом. Я бы воздержался от того, чтобы впадать в эйфорию и говорить, что все изменения находятся в зоне плюс. Нам еще предстоит понять существо происходящих процессов и в полном объеме оценить их последствия"

– Константин Косачев