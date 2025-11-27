Проект Black Sea Energy получил технико-экономическое обоснование

Глава "Коридора зеленой энергии" рассказал о продвижении проекта интерконнектора по дну Черного моря Black Sea Energy, который будет использоваться для транспортировки "зеленой" энергии в страны ЕС.

Проект по транспортировке ветровой энергии по дну Черного моря Black Sea Energy получил технико-экономическое обоснование. Стороны ведут обсуждение форматов инвестирования, заявил глава "Коридора зеленой энергии" Турал Алиев.

"Технико-экономическое обоснование данного проекта уже завершено, и на текущем этапе стороны обсуждают возможные модели взаимодействия с потенциальными инвесторами"

– Турал Алиев

По словам Алиева, техзадание по проекту кабеля уже подготовлено, ведутся работы по отбору консультанта, который будет заниматься вопросами технического и коммерческого характера.

Напомним, что проект "Черноморского энергетического кабеля" предполагает транспортировку энергии из Азербайджана в Румынию и Венгрию через Грузию и Черное море. В конце прошлого года Еврокомиссия присвоила проекту статус PMI ("Проект взаимного интереса"), что должно привлечь инвесторов.