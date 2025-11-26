Баку, Тбилиси, Ашхабад и Бухарест создадут МТМ "Каспий – Черное море"

Министр экономики и устойчивого развития Грузии рассказала о потенциале будущего мультимодального транспортного маршрута. Соглашение будет заключено между Грузией, Азербайджаном, Туркменией и Румынией.

Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Румыния договорились о подписании соглашения по организации нового транспортного маршрута "Каспий – Черное море". Стороны планируют подписать документ в декабре этого года.

В ходе Форума инвесторов по Транскаспийскому транспортному коридору и развитию взаимосвязанности, который проходит сегодня в столице Узбекистана и объединяет государства Черноморского побережья, Центральной Азии и Европейского Союза, с заявлением о будущем соглашении выступила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Квривишвили отметила, результатом совместной с Азербайджаном, Туркменистаном и Румынией инициативой станет появление нового транспортного коридора между Каспийским регионом и ЕС, который не только увеличит число путей сообщения, но и укрепит устойчивость цепочек поставок.