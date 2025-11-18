Турецкий министр рассказал о сроках создания Зангезурского коридора

Зангезурский коридор, по словам министра транспорта Турции, будет построен в срок до 2030 года и внесет большой вклад в увеличение пропускной способности Среднего коридора.
Процесс строительства Зангезурского коридора будет завершен до 2030 года, такое заявление сделал глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу.
Министр напомнил, что Турция представляет собой важное звено в составе Среднего коридора.
Он уточнил, что в данный момент количество грузов, которое перевозится по этому маршруту, не достигает желаемых объемов, но отметил, что потенциал в этом направлении постоянно наращивается за счет маршрутов через Баку, Тбилиси и Каспий.
"И Зангезурский коридор внесет значительный вклад в увеличение пропускной способности"
– Абдулькадир Уралоглу