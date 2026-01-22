Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины стартовали в Абу-Даби

По данным СМИ, в Абу-Даби началась первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по безопасности. Российскую группу возглавляет Костюков.
В Абу-Даби стартовала первая встреча рабочей группы РФ, США и Украины по безопасности, сообщают СМИ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в состав российской переговорной группы вошли представители руководства Минобороны РФ, а возглавляет ее начальник ГУ Генштаба адмирал Игорь Костюков.
Переговоры могут продолжиться в субботу, 24 января.