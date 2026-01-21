Рабочая группа РФ-США-Украина по безопасности встретится в Абу-Даби сегодня

В пятницу 23 января в Абу-Даби будет проведена встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по безопасности, поведал помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности"
– Юрий Ушаков
Он добавил, что в состав российской переговорной группы вошли представители руководства Минобороны РФ, группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.
"Наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами"
– Юрий Ушаков
Накануне вечером Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской стороной – со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.