Рабочая группа РФ-США-Украина по безопасности встретится в Абу-Даби сегодня

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первая встреча рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в пятницу в столице ОАЭ. Российскую группу возглавит Кострюков.

В пятницу 23 января в Абу-Даби будет проведена встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по безопасности, поведал помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности"

– Юрий Ушаков

Он добавил, что в состав российской переговорной группы вошли представители руководства Минобороны РФ, группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

"Наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами"

– Юрий Ушаков

Накануне вечером Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской стороной – со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

