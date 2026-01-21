Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом

Сегодня ночью завершилась стартовавшая поздно вечером встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, о ее результатах сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В Кремле сегодня ночью состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, специалистом по экономическому досье Джошуа Грюнбаумом, который впервые выступил в роли переговорщика, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными"

– Юрий Ушаков

Помощник российского лидера напомнил, что представители американской стороны прилетели из Давоса, где до последнего момента участвовали в мероприятиях вместе с Дональдом Трампом, в том числе в тех, что связаны с украинским урегулированием.

По его словам, Уиткофф с коллегами буквально из первых рук рассказали о своих впечатлениях от встречи американского президента в Давосе с Зеленским, на которой присутствовали. Кроме того, представители Вашингтона дали оценку другим контактам, прошедшим в декабре-январе в Мар-а-Лаго во Флориде и в ряде столиц стран Европы.

"В целом я бы сказал, что встреча Президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы "на двоих" определить параметры дальнейших действий"

– Юрий Ушаков

Он добавил, что на встрече удалось согласовать новый шаг на этом треке, а именно провести сегодня в Абу-Даби первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в котором примут участие представители России, Америки и Украины. Кроме того, там же состоится встреча двусторонней группы по экономическим делам, а именно Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым"

– Юрий Ушаков

Помощник президента обратил внимание на то, что в ходе переговоров было вновь акцентировано, что без решения территориального вопроса по согласованной на переговорах в Анкоридже формуле рассчитывать на согласование долгосрочного урегулирования не стоит.

"Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские Вооруженные Силы владеют стратегической инициативой"

– Юрий Ушаков

По его словам, в ходе ночной встречи рассматривались и другие темы, такие как инициатива Дональда Трампа о создании "Совета мира", региональные вопросы и Гренландия.

Как заявил помощник президента РФ, при обсуждении ситуации с Советом мира Путин подчеркнул готовность российской стороны направить в его бюджет $1 млрд из замороженных администрацией Джо Байдена российских активов. Эта тема, добавил Ушаков, будет обсуждаться далее двусторонней экономической группой.

Ушаков также обратил особое внимание на то, что тема дальнейшего развития отношений между Россией и США рассматривалась в концептуальном плане, на базе понимания огромного потенциала для сотрудничества в различных областях, который есть у Москвы и Вашингтона.

"Американские представители уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта"

– Юрий Ушаков

Говоря о запланированной на сегодня встрече рабочей группы по вопросам безопасности, помощник российского лидера отметил большую работу, проделанную США для ее подготовки. По его словам, американская сторона надеется, что встреча будет успешной, и после нее появятся перспективы для продвижения по всему комплексу тем, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном его урегулировании.

"В целом, еще раз повторю, встреча, только что закончившаяся в Кремле, была во всех смыслах полезной как для нашей, так и для американской стороны. На встрече условлено, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом как по украинской, так и по другим темам"

– Юрий Ушаков