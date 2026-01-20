Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются больше трех часов

В четверг вечером в российской столице началась встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Она проходит в Кремле.

Переговоры президента России Владимира Путина и специального посланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа продолжаются уже больше трех часов.

Беседа началась в 23:25 (мск).

С российской стороны в переговорах принимают участие также глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков, а с американской – зять президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

Напомним, американская делегация во главе с Уиткоффом прибыла в Москву вечером 22 января. Это уже седьмой его визит в Россию.