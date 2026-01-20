Вестник Кавказа

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются больше трех часов

Вид на Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг вечером в российской столице началась встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Она проходит в Кремле.

Переговоры президента России Владимира Путина и специального посланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа продолжаются уже больше трех часов.

Беседа началась в 23:25 (мск).

С российской стороны в переговорах принимают участие также глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков, а с американской – зять президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

Напомним, американская делегация во главе с Уиткоффом прибыла в Москву вечером 22 января. Это уже седьмой его визит в Россию.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.