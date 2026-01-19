Кремль: Россия предлагает США возобновить торговлю

Дмитрий Песков рассказал о стремлении России к восстановлению торговых связей с Соединенными Штатами.

Россия заинтересована в восстановлении торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал 20 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть основной профиль – это вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений"

– представитель Кремля

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией. В материале подчеркивается, что США хотят восстановить связи с РФ, так как не хотят ее сближения с Китаем.

Бизнес России с США

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предположил, что Кремль предлагает Вашингтону организовать возвращение американских компаний в российскую экономику.

"Американские компании были весьма активны в России до 2022 года в самых разных сферах. В энергетике компания ExxonMobil была плотно задействована в проекте "Сахалин-1". Теоретически, если вырастут цены на нефть, может быть восстановлено сотрудничество с американцами в разработке нефтяных месторождений в Арктике", – прежде всего сказал он.

"Возможности для восстановления бизнес-контактов безусловно есть, если будет политическая воля. Напомню, что ExxonMobil и Chevron до сих пор работают в проекте Каспийский трубопроводный консорциум, который качает нефть Казахстана через Новороссийск на экспорт. Кстати, в интересах ExxonMobil и Chevron добиться того, чтобы американское правительство надавило на Украину с целью прекращения атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума", – продолжил Станислав Митрахович.

"Вторая сфера, где вероятно восстановление связей – это банкинг, поскольку для оживления экономического сотрудничества необходима бесперебойная работа финансовых структур друг с другом. У нас работали многие американские компании IT-сферы, начиная с Microsoft и Oracle. Были и компании потребительской сферы, как Coca-Cola, хотя как раз они второстепенны, а контакты с компаниями сферы высоких технологий намного более интересны", – отметил экономист.

"Российские авиакомпании были бы рады возвращению возможности покупать самолеты Boeing, несмотря на взятый курс правительством России на импортозамещение в авиастроении. Дело в том, что это очень металлоемкая и наукоемкая отрасль. Возможно, для каких-то компаний могли бы быть преференции в получении хотя бы запчастей к "боингам"", – добавил Станислав Митрахович.

"Стоит подчеркнуть, что бизнес-контакты России и США не прекращались. Россия поставляет в США удобрения, платину и обогащенный уран. Раньше мы поставляли тяжелую нефть, которую можно было смешивать с легкой американской нефтью для повышения маржинальности работы американских нефтеперерабатывающих заводов – здесь тоже есть потенциал для восстановления связей", – указал он.

"При этом надо понимать, что нет какого-то такого российского проекта, который жизненно необходим США. Скорее им глобально интересно, чтобы Россия не переходила в статус страны-младшего партнера Китая. Поэтому все-таки экономика в наших отношениях будет зависеть от политики, от подписания соглашения по прекращению украинского конфликта. Пока он не урегулирован, невозможно себе представить, чтобы в Россию вернулись американские компании", – заключил Станислав Митрахович.