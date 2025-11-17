Россия и США нарастили торговлю в 2025 году

Товарооборот между РФ и США вырос почти на четверть с приходом администрации Дональда Трампа и приблизился к $4 млрд.

Россия и США нарастили взаимную торговлю с начала 2025 года – с вступлением в должность президента Дональда Трампа.

За январь-октябрь российско-американский товарооборот составил $3,9 млрд, что почти на 24% выше, чем за тот же период 2024 года, следует из данных таможни Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Что Россия закупает у США:

мединструменты – на $53,9 млн;

соусы и сиропы – $34,9 млн;

оборудование для проведения химического анализа – $33,8 млн.

Что Россия поставляет в США:

азотные удобрения – $1,1 млрд;

платина – $732,9 млн;

калийные удобрения – $266,5 млн.

Внешняя торговля США при Трампе

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал динамику внешней торговли США при Дональде Трампе, частью которой является рост российско-американского товарооборота.

"Пожалуй, важнейшей деталью динамики американского внешнеторгового баланса в первый год второй каденции Дональда Трампа стал тот факт, что его дефицит уменьшился весьма незначительно. Трамп обещал, что его политика, включая высокие тарифы для импортных товаров, поможет изменить ситуацию, но структурные проблемы американской экономики оказались сильнее", - прежде всего сказал он.

"Американский экспорт в прошлом году рос только по той причине, что США сумели навязать практически всем странам мира обязательство запустить американские товары на свои рынки под угрозой высоких тарифов. А сами тарифы способствовали снижению импорта зарубежных товаров из-за значительного роста цен на них. Напомню, что до "тарифной войны" Трампа средний уровень таможенных тарифов на все импортируемые товары в США был 2%, а к концу 2025 года он достиг 18-20% - как в период Великой Депрессии 30-х", - отметил Владимир Васильев.

"И хотя суммарно это не изменило факта, что торговый баланс США остается дефицитным, Дональд Трамп может уверенно называть свою экономическую политику успешной по той причине, что резко выросли поступления от таможенных пошлин в американскую казну. Если при президенте Джо Байдене, они составляли $70-80 млрд в год, то в прошлом году увеличились примерно в 4-5 раз, до $250-$300 млрд. Для США это принципиально важное достижение из-за нарастающего бюджетного дефицита – в конце прошлого бюджетного года (30 сентября) он достиг $1,9 трлн, и высокие тарифы помогают смягчать эту проблему", - сообщил американист.

Эксперт уверен, что Дональд Трамп не откажется от высоких тарифов на импорт. "Американские экономисты рассчитали, что тарифы на импорт замедлят темпы экономического роста в США – однако этого не произошло, напротив, американская экономика развивается в достаточно хорошем темпе. Прирост ВВП в 2025 году ожидается в размере 3%, ни о какой рецессии, как опасался ряд аналитиков, речи не идет. То есть здесь предпринимательская интуиция не подвела Дональда Трампа. Так что ничего удивительного в том, что в эти выходные он ввел новые тарифы против крупнейших экономик Европы за нежелание заключать сделку с США по Гренландии. Великобритания, Франция, Германия – одни из крупнейших торговых партнеров США, и дополнительные тарифы на их товары принесут еще больше денег американскому бюджету", - подчеркнул Владимир Васильев.

Торговля России и США

Оживление российско-американской торговли американист объяснил эффектом низкой базы – при Администрации Байдена она снизилась до минимальных значений – и желанием Вашингтона на своих условиях восстановить экономические контакты с РФ.

"Главное, что сдерживает нашу торговлю с США – это отраслевые санкции, и на сегодняшний день никакого движения в сторону их смягчения не просматривается. Впрочем, и тарифы на российские товары США не вводят. Некоторый рост от $3 млрд в год к $4 млрд связан с тем, что Администрация Трампа формально поставила вопрос о возвращении России в мировую экономику – разумеется, не по рыночным механизма, а на американских условиях. Эти условия одинаковы для всех стран: торговый партнер обязан инвестировать в американскую экономику. Так развивались взаимоотношения США со странами Персидского залива, Южной Кореей, Японией и европейскими государствами. Действует четкая установка Трампа, что весь мир должен работать на Америку", - обратил внимание он.

"Поэтому по всем предложениям о совместных с Россией экономических проектах и потенциальном резком увеличении товарооборота администрация Трампа исходит из той предпосылки, что сотрудничество не будет равноправным: основным бенефициаром должны быть именно США. Поскольку это универсальный подход Вашингтона к сфере внешней торговли, мы не должны ожидать, что в отношении России будет сделано исключение и США согласятся развивать бизнес-контакты во взаимовыгодном ключе. России это неудобно, поскольку есть расчет, что при сворачивании СВО российская экономика получит дополнительную подпитку – а нас, напротив, могут ожидать неприятные сюрпризы", - предупредил Владимир Васильев.

России стоит ожидать от США снятия санкций против энергетического сектора и банковской сферы, хотя перспективы таких событий остаются неопределенными. "США хотят развивать сотрудничество с Россией в энергетике и добыче редкоземельных элементов. Поэтому логично прогнозировать снятие санкций с нашей энергетики, которые весьма обширны из-за того, что эта сфера считается основным средством финансирования СВО. Обязательно должно быть ослабление или снятие санкции с финансового сектора РФ, без этого просто невозможно развивать даже те экономические отношения, которые будут выгодны только США. Здесь следует ожидать реверсного хода, иначе мы не сможем сотрудничать по техническим причинам. Но это только в идеале", - отметил эксперт.

"Ждать этого стоит только после прекращения боевых действий. Мир или перемирие на фронте СВО – обязательное американское условие. Вашингтон при Дональде Трампа исходит из того, что никаких жестов доброй воли от США не будет. Снятие санкций возможно при выполнении конкретных требований – это тоже форма давления на Россию, чтобы побудить Москву согласиться на какие-то условия украинской сделки, может быть, не совсем выгодные для нас. 2025 год показал, что подобного торгового подхода к отношениям Администрация Трампа будет придерживаться все время", - заключил Владимир Васильев.