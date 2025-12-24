Вестник Кавказа

В Абхазии стали выращивать бананы и ананасы

В Абхазии стали выращивать бананы и ананасы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ученые в Абхазии взялись за изучение тропических растений, чтобы выяснить способны ли они давать урожаи в местном климате. В научной теплице уже растут бананы разных сортов, ананасы, гуава и другие фрукты.

На территории Абхазии появились теплицы с тропическими фруктовыми растениями, рассказал завотделом цитрусовых культур Института сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Сабекия.

"В целом здесь 11 сортов банана. У нас есть еще папайя, их шесть сортов, ананас — два сорта, сахарный тростник, тайская гуава и маракуйя"

– Дмитрий Сабекия

Экзотические растения высажены в научно-экспериментальной оранжерее института, в ней постоянно поддерживается температура 20-25 градусов тепла. В планах провести испытания различных тропических сортов, а затем дать рекомендации абхазским фермерам.

Ученый уточнил, что  некоторые бананы в теплице заплодоносили спустя четыре месяца, передает Sputnik.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.