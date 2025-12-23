Первый урожай российских бананов собрали в Абхазии

Первый промышленный сорт бананов, созданный российскими селекционерами для круглогодичного выращивания, принес урожай в абхазской теплице. В новом году завезут 500 саженцев.

В Абхазии собрали первый урожай бананов, сорт которых был выведен российскими учеными. Банановые деревья выросли до 2,5 м, а одно принесло около 15 кг плодов.

Особенностью круглогодичного промышленного сорта "карликовый Кавендиш" в быстром росте и больших объемах урожая. Однако присутствует повышенный риск болезней, в связи с чем весь процесс выращивания строится на безвирусной технологии.

На данный момент в тепличных условиях были выращены 25 саженцев, посаженные 7 месяцев назад. В первый год одно дерево приносит 15 кг урожая, а на третий количество утраивается. В новом году в Абхазию будут привезены еще 500 саженцев, пишет "Мичуринская правда".