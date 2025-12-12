В столице Абхазии зажгли главную елку республики

Новогоднюю елку торжественно зажгли в Сухуме этим вечером. С 23 декабря в Абхазии стартуют праздничные мероприятия, связанные с Новым годом.
Вечером 23 декабря в Сухуме состоялась торжественная церемония зажжения главной елки Абхазии.
"Сегодня мы открываем главную новогоднюю елку, и с этого момента начинается время чудес, добра и праздничного настроения"
– глава городской администрации Тимур Агрба
Мероприятие прошло на площади Свободы, новый 2026 год Сухум встречает с новой елкой и новыми украшениями.
На площади в центре столицы Абхазии появились новогодние фотозоны, торговые ряды с угощениями, составлена праздничная программа на период 23 декабря – 10 января.
Новогодний фейерверк в Сухуме состоится в 01:00 1 января.