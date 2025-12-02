Абхазия на Новый год пользуется стабильным спросом

Популярность отдыха в Абхазии в новогодний сезон в этом году остается на уровне прошлого года. После роста спроса произошло замедление, рассказали в "Алеан".

В этом году Абхазия сохраняет позиции по бронированию на новогодние праздники, сообщил глава направления "Абхазия" туроператора "Алеан" Сергей Косилов.

По его словам, спрос в этом году распределен неравномерно: поначалу новогодние туры продавались активно, затем произошел спад спроса, в результате уровень бронирований на Новый год-2026 находится примерно на тот же уровне, что и в прошлом году.

По словам Косилова, аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в Сочи. Спад спроса на новогодние поездки может быть связан с внешнеполитической ситуацией, а также перебоями в работе воздушных гаваней Сочи и Сухума, поделился он в эфире радио Sputnik.