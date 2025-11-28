Вестник Кавказа

В Абхазии запустят гастрономические туры

Пхали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство туризма Абхазии планирует разработать гастрономические туры по республике. С национальной кухней и бытом гостей Абхазии будут знакомить в селах.

Гастротуры планируется запустить в Абхазии, об этом сообщила глава отдела информационного сопровождения и имиджевой политики министерства туризма республики Оксана Табагуа.

"Гастротуры проводятся, но не в больших масштабах. Чтобы расширить это направление, нужно создать условия, в том числе туристы должны иметь возможность где-то останавливаться на отдых"

– Оксана Табагуа

Она добавила в беседе со Sputnik, что в ведомстве ведут работу для запуска туров в абхазские села к 2026 году. В селах путешественники смогут знакомиться с кухней, культурой и традициями местных жителей.

"В министерстве туризма ведутся переговоры о создании благоприятных условий для посещения туристами абхазских сел, будь то на три или пять дней, чтобы познакомиться с жизнью абхазского села"

– Оксана Тапагуа

