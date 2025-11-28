В Абхазии запустят гастрономические туры

Гастротуры планируется запустить в Абхазии, об этом сообщила глава отдела информационного сопровождения и имиджевой политики министерства туризма республики Оксана Табагуа.
"Гастротуры проводятся, но не в больших масштабах. Чтобы расширить это направление, нужно создать условия, в том числе туристы должны иметь возможность где-то останавливаться на отдых"
– Оксана Табагуа
Она добавила в беседе со Sputnik, что в ведомстве ведут работу для запуска туров в абхазские села к 2026 году. В селах путешественники смогут знакомиться с кухней, культурой и традициями местных жителей.
"В министерстве туризма ведутся переговоры о создании благоприятных условий для посещения туристами абхазских сел, будь то на три или пять дней, чтобы познакомиться с жизнью абхазского села"
– Оксана Тапагуа