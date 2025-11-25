Названы сроки проведения фестиваля "Мандарин" в Абхазии

Фестиваль "Мандарин", посвященный одному из символов Абхазии, стартует 6 января 2026 года. Основной его площадкой станет Сухум.

Шестого января в Абхазии начнется масштабный фестиваль "Мандарин", сообщила его организатор Светлана Габуния.

По ее словам, мероприятие будет проводиться по 10 января. В программу войдут рождественская ярмарка и концерты. Желающие смогут совершить экскурсии по мандариновому саду. В качестве интеллектуальных развлечений предлагаются квесты, а также лекции по апсуара (морально-этический кодекс абхазов) и сельскому хозяйству.

"Главный посыл фестиваля – это укрепление и поддержание культурных ценностей Абхазии”

– Светлана Габуния

Главной площадкой фестиваля станет Сухум. На площади у Абхазского драмтеатра появится елка из мандаринов. Именно здесь будут выступать музыканты.

Лекции и ярмарка будут проходить на культурно-деловой платформе Гума. Любителей отведать мандаринов ждут на площади Багапш, передает Sputnik.

Еще одной площадкой "Мандарина" станет Ткуарчал: там абхазские художники представят граффити-проект "Возрождение".