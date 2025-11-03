Россия получила меньше мандаринов, но больше фейхоа из Абхазии

Поставки мандаринов из Абхазии в Россию с начала сезона цитрусовых составили более 7,9 тыс т. В прошлом году за аналогичный период было поставлено более 8,2 тыс т.

Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился по сравнению с прошлым годом, следует из данных Государственного таможенного комитета республики.

В общей сложности с начала сезона Абхазия вывезла в РФ 7 926 т мандаринов. В минувшем году за аналогичный период показатель составил 8207 т.

В то же время, относительно 2024 года выросли поставки в Россию фейхоа, лимонов и хурмы.

Так, экспорт фейхоа в текущем году составляет на данный момент 1182 т, в прошлом году было 1019 т. По лимонам объемы поставок выросли почти в два раза, со 153 т до 301 т. Показатель по хурме поднялся до 278 т с 224 т.

Сколько мандаринов можно вывезти из Абхазии?

Ранее в Государственном таможенном комитете Абхазии сообщили, что через границу с Россией, не имея документов, можно провезти до 5 кг цитрусовых, в том числе мандаринов. Ограничение распространяется как на россиян, так и на жителей Абхазии.

При объеме цитрусовых от 5 до 25 кг нужно представить фитосанитарный сертификат. Для партии более 25 кг понадобится заполнить декларацию и заплатить пошлину.