В Казахстане построят крупнейший в стране химический комплекс

На юге Казахстана приступили к реализации проекта химического предприятия, на котором будут производиться минеральные удобрения. Дан старт проектным работам.

В Жамбылской области Казахстана проводятся подготовительные работы для реализации проекта химического предприятия, которое должно стать крупнейшим в стране, информирует пресс-служба промышленного ведомства центральноазиатской республики.

Предприятие будет специализироваться на производстве минеральных удобрений. Завод будет давать порядка 1 млн тонн продукции ежегодно. 

"Для производства удобрений мирового стандарта будет внедрена уникальная для стран СНГ технология глубокого обогащения руды, которая решает историческую проблему высокого содержания примесей в фосфоритах Каратауского бассейна"

– пресс-служба Минпрома Казахстана 

Специалисты начали проектные работы на объекте. Также проведены изыскания на месторождении Кистас, которое будет основным поставщиком сырья. Строительные работы планируется начать в конце 2026 года.

