В Грузии почтили память Гейдара Алиева

В Тбилиси и Рустави прошли церемонии в память основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева. Дипломатические работники и представители бизнеса возложили цветы к памятникам общенационального лидера.

В Грузии прошли мемориальные церемонии, связанные с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие глава азербайджанской дипмиссии в Тбилиси Фаиг Гулиев, дипломатические сотрудники, а также представители бизнес-кругов и азербайджанской общины. Память общенационального лидера почтили возложением цветов и венков к памятнику в Тбилиси, который расположен в парке имени Гейдара Алиева.

После этого участники церемонии направились к мемориальной доске, посвященной Гейдару Алиеву.

Еще одна церемония состоялась в городе Рустави. Здесь также возложили цветы к памятнику основателю современного независимого Азербайджана.