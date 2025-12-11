В Грузии почтили память Гейдара Алиева

Вестник Кавказа

Памятник Гейдару Алиеву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси и Рустави прошли церемонии в память основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева. Дипломатические работники и представители бизнеса возложили цветы к памятникам общенационального лидера.

В Грузии прошли мемориальные церемонии, связанные с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. 

В мероприятии приняли участие глава азербайджанской дипмиссии в Тбилиси Фаиг Гулиев, дипломатические сотрудники, а также представители бизнес-кругов и азербайджанской общины. Память общенационального лидера почтили возложением цветов и венков к памятнику в Тбилиси, который расположен в парке имени Гейдара Алиева. 

После этого участники церемонии направились к мемориальной доске, посвященной Гейдару Алиеву. 

Еще одна церемония состоялась в городе Рустави. Здесь также возложили цветы к памятнику основателю современного независимого Азербайджана.

