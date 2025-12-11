Вестник Кавказа

ЦБ РФ направил иск против Euroclear на 18 триллионов рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центробанк России подал иск против европейского депозитария Euroclear, где хранилась часть замороженных российских резервов, на сумму свыше 18 трл рублей.

Против бельгийского депозитария Euroclear был направлен иск Центробанка России, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Сумма иска составила свыше $226 млрд, или 18 трл рублей. Иск уже поступил в суд, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Центробанке РФ заявляли о том, что иск против европейского депозитария Euroclear, в котором хранилась часть российских замороженных активов, будет подан из-за причиненных Банку России убытков.

Сумма иска состоит из стоимости заблокированных активов плюс упущенная выгода, добавили в регуляторе.

