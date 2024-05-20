Вестник Кавказа

Руководящий совет ИРИ начал свою работу – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Президент Ирана сообщил о том, что до выборов нового верховного лидера временно страной будет управлять Руководящий совет ИРИ, который уже начал свою работу.

В настоящее время Руководящий совет Ирана уже начал свою работу, сообщил президент страны Масуд Пезешкиан.

Он уточнил, что Руководящий совет будет управлять ИРИ до выборов нового верховного лидера.

Кроме того, он подчеркнул, что деятельность органа будет полностью следовать по пути управления погибшего аятоллы Хаменеи.

"Временный руководящий совет приступил к своей работе и со всей решимостью продолжит следовать по пути нашего дорогого имама (аятоллы Али Хаменеи - ред.)"

– Масуд Пезешкиан 

