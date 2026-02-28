Вестник Кавказа

КСИР объявил о начале седьмой и восьмой волн ударов по США и Израилю

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране подтвердили очередную волну ударов против США и Израиля. Какие именно объекты будут атакованы, в КСИР не уточнили.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начинает седьмую и восьмую волну ударов против Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сказано в заявлении КСИР.

"Чуть ранее началась масштабная седьмая и восьмая волна операции "Правдивое обещание 4" против врага (США и Израиля – прим. ред.)"

– КСИР

При этом иранские военные не сообщили, какие конкретно объекты станут их целями.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Исламская Республика ни при каких обстоятельствах не будет атаковать жителей соседних стран в Персидском заливе.

