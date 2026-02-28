Россияне при эвакуации из Ирана получают максимум поддержки Азербайджана

Власти Азербайджана создали максимально благоприятные условия для сотен граждан России, принявших решение пересечь границу с Ираном через Астару – только сегодня ее пересекли свыше 500 человек.

Пограничные власти Азербайджана без промедления пошли навстречу России, разрешив гражданам России, оказавшимся в Иране, покинуть страну через азербайджано-иранскую границу в пункте пропуска Астара, сообщил один из путешественников.

"Выдано около 500 разрешений на пересечение границы. Разрешение дается на основании запросов российской стороны. Сейчас границу уже пересекли представители российских организаций и компаний, действующих в Иране"

- источник

Среди россиян, покидающих Иран через Азербайджан, не только туристы, но и представители бизнеса, работавшие в стране, передает РИА Новости.

Азербайджан оказывает максимальную поддержку России в вопросе эвакуации россиян из Ирана, отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее мы писали о том, что МИД России призвал наших соотечественников, оказавшихся в Иране в момент атаки на страну военных Израиля и США, при наличии такой возможности немедленно покинуть страну. Рекомендованные направления эвакуации - через Азербайджан и Армению, через Астару в Азербайджан и через КПП "Нурдуз"/"Агарак" в Армению.