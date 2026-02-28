Россияне при эвакуации из Ирана получают максимум поддержки Азербайджана

Пограничные власти Азербайджана без промедления пошли навстречу России, разрешив гражданам России, оказавшимся в Иране, покинуть страну через азербайджано-иранскую границу в пункте пропуска Астара, сообщил один из путешественников.
"Выдано около 500 разрешений на пересечение границы. Разрешение дается на основании запросов российской стороны. Сейчас границу уже пересекли представители российских организаций и компаний, действующих в Иране"
- источник
Среди россиян, покидающих Иран через Азербайджан, не только туристы, но и представители бизнеса, работавшие в стране, передает РИА Новости.
Азербайджан оказывает максимальную поддержку России в вопросе эвакуации россиян из Ирана, отметил собеседник агентства.
Напомним, ранее мы писали о том, что МИД России призвал наших соотечественников, оказавшихся в Иране в момент атаки на страну военных Израиля и США, при наличии такой возможности немедленно покинуть страну. Рекомендованные направления эвакуации - через Азербайджан и Армению, через Астару в Азербайджан и через КПП "Нурдуз"/"Агарак" в Армению.