Иран ждет помощи от союзников на Ближнем Востоке

В Иране рассчитывают получить помощь от союзников в противостоянии с США и Израилем. В частности, в ИРИ ожидают, что к конфликту подключится "Хезболла".

Иран в борьбе с Израилем и Соединенными Штатами рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке. Об этом рассказал иранский военный источник.

По его словам, в первую очередь Исламская Республика ожидает помощи со стороны йеменских хуситов и ливанской группировки "Хезболла", передает РИА Новости.

"Как Йемен (йеменские хуситы – прим. ред.), так и "Хезболла" вмешаются. То же сделают и (иракское шиитское ополчение - ред.) "Аль-Хашд Аш-Шааби", и палестинцы. Сейчас война продлится несколько дней, это лишь первый вздох"

– источник

Он добавил, что даже если союзники Тегерана не сразу подключатся к конфликту, то они могут это сделать в дальнейшем.