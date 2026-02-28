Катар закрыл аэропорт Дохи

Власти Катара из соображений безопасности как минимум до вечера закрыли международный аэропорт Хамада в Дохе, воздушная гавань не работает ни на прием, ни на отправку воздушных судов.

Власти Катара приняли решение полностью закрыть международный аэропорт Хамада в Дохе как минимум до вечера в связи с ситуацией в регионе: туристов, которые застряли в воздушной гавани, пытаясь вылететь из страны, развезли по гостиницам, сообщил представитель службы безопасности.

"В данный момент аэропорт закрыт, рейсы не выполняются, всех путешественников, которые не смогли вылететь из Катара, отправляют в гостиницы"

- сотрудник аэропорта

Из соображений безопасности закрыто и воздушное пространство страны – как сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Доха", отвечающей за авиационный трафик, оно будет закрыто еще как минимум восемь часов после того, как авиавласти продлили этот режим, передает РИА Новости.

Открыть полеты планировалось в 13:00 мск, однако власти сочли это небезопасным для пассажиров н пока продлили режим закрытия ориентировочно до 21:00 мск.

Также полеты самолетов гражданской авиации сейчас закрыты практически во всех странах региона, в том числе Ираке, Израиле, Сирии, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ, во многих из них запрет на полеты будет действовать еще сутки - до 2 марта, а Иран оставил закрытым свое воздушное пространство до первой половины дня вторника, 3 марта.