Как иранская война влияет на Персидский залив?

По бизнес-имиджу арабских монархий Персидского залива нанесен тяжелый удар из-за ракетных обстрелов Ираном американских баз в регионе. Востоковед Мурад Садыгзаде для "Вестника Кавказа" проанализировал последствия войны США и Израиля с Ираном для стран Залива.

Выполнение Ираном обещания о военных ударах по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае нападения США и Израиля на иранские территории привело множеству негативных последствий для тех государств, где эти базы находятся. В первую очередь резко выросли угрозы безопасности в арабских государствах Персидского залива – Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии, расположенных ближе всего к Ирану.

Часть иранских ракет и беспилотников действительно наносит ущерб американским базам – и официальный Тегеран подчеркивает, что война ведется не против соседей Исламской Республики, а против присутствия США в них – но другая часть в силу разных причин ударяет по мирным гражданским объектам. Под удар попадают жилые дома, гостиницы, торговые центры, дороги и аэропорты. Часть попаданий связана с работой местных ПВО и систем радиоэлектронный борьбы: на города падают обломки ракет и противоракет, выведенные из строя БПЛА таранят случайные здания.

Как это влияет на экономические перспективы государств Персидского залива и что они планируют делать с военной угрозой, "Вестник Кавказа" побеседовал с президентом Центра ближневосточных исследований Мурадом Садыгзаде.

Как отреагирует Залив на удары Ирана?

В первую очередь востоковед выразил уверенность в том, что страны Персидского залива не будут вступать в активную военную конфронтацию с Ираном и ограничатся обороной, а также официальными протестами. "Я думаю, не стоит ожидать подключения арабских стран к военной операции США и Израиля. Крайне маловероятно, что кто-то из них решит полноценно участвовать в атаках на Иран. Скрыто поддерживать это могут Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Иордания, но не более того", - сказал он.

"Дело в том, что арабские страны имеют в целом неплохие отношения с Ираном, в особенности Саудовская Аравия и Катар. Вбросы о том, что Саудовская Аравия каким-то образом присоединяется к израильским ударам по Ирану – не более чем часть информационной войны, необходимой для легитимизации в регионе действий Израиля и США. Вашингтону нужно показать, что его союзники на Ближнем Востоке поддерживают атаку на Иран, хотя в действительности ничего подобного нет", - продолжил Мурад Садыгзаде.

"ОАЭ и Бахрейн – достаточно близкие союзники Израиля, но и они не то чтобы очень негативно относятся к Ирану. Тут просто вопрос блоковости: один блок стран чуть ближе к Израилю и США, а другие сохраняют нейтралитет. Конечно, все будут осуждать удары Ирана, потому что ракеты и беспилотники попадают и по арабским базам, и по гражданским зданиям. Население ждет хоть какой-то реакции со стороны властей. Но стоит ждать только политических заявлений и ни в коем случае не ответных военных действий. Максимум, что можно предположить – некое ограниченное участие в войне ОАЭ", - отметил политолог.

Как война влияет на имидж Залива?

Иранский военный конфликт создает действительно тяжелые имиджевые проблемы для долгие годы абсолютно благополучного Персидского залива. "Уже одна картинка с беспилотником, ударяющим в пятизвездочный отель "Бурдж-аль-Араб" и поджигающим его, очень сильно бьет по инвестиционной привлекательности ОАЭ. Всегда ведь говорили, что ОАЭ – это самая безопасная страна, а Дубай – самый безопасный город в мире, где можно спокойно жить подальше от угроз и рисков, существующих в других местах. Хотя еще в прошлом сентябре безопасность Залива была поставлена под вопрос, когда Израиль ударил по Дохе, но теперь проблема выросла намного сильнее и только усугубляется", - подчеркнул Мурад Садыгзаде.

"Мы видим, как люди начинают активно спрашивать в Интернете, как покинуть страны Персидского залива. Оказавшиеся под ударом, как уехать, пока идут боевые действия. Привлекательность этих государств для бизнеса снижается, политические риски растут, гарантии стабильности и безопасности увядают на глазах. Власти, конечно, стараются как-то успокоить и граждан, и гостей, чтобы не было паники, но пока ракеты и беспилотники продолжают лететь и падать, паника так или иначе будет распространяться. Так что эффект от последствий военной операции США и Израиля против Ирана исключительно негативный для соседних арабских государств, как это, собственно, и прогнозировалось в январе-феврале", - сообщил востоковед.

"Поэтому государства Залива сейчас стоят в том числе перед выбором, открывать ли биржи в понедельник. Если фондовые рынки будут открыт, то вполне вероятно достаточно сильное снижение индексов и акций всех местных компаний. Возможно, торги будут приостановлены, что нынешний кризис не слишком негативно повлиял на экономические показатели", - добавил он.

Фактор Ормузского пролива

Разблокирование Ормузского пролива после менее суток блокады этого важнейшего морского пути для экспорта углеводородов на мировой рынок эксперт связал с интересами самого Ирана.

"Ормузский пролив и не мог быть закрыт надолго, так как это невыгодно самому Ирану. Стоит отметить, что страны Залива были готовы к блокаде – в последние недели резко выросла отгрузка нефти и нефтепродуктов из хранилищ в танкеры и экспорт. Поэтому в краткосрочной перспективе блокада как способ давления на международное сообщество не вполне эффективно. А долгосрочной перспективы нет: в самом Иране рассчитывают, что военный конфликт завершится в течение 5-6 дней, после чего потребуется возобновить экспорт собственных углеводородов через тот же Ормузский пролив", - пояснил он.

"В целом, сегодня выросли ожидания, что военные действия начнут затухать, поскольку США и Израиль в первый день достигли цели убийства аятоллы Али Хаменеи. На этом острая фаза конфликта может и закончиться. Конечно, американцы и израильтяне еще постреляют, чтобы доказать, что они победители – но для своих внутренних аудиторий им уже достаточно смерти Хаменеи и других высокопоставленных иранцев для объявления о своей победе. Потому они постараются не затягивать бои", - заключил Мурад Садыгзаде.