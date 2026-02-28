Вестник Кавказа

Иран вновь атакует Израиль ракетами

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран спустя два часа после атаки американских военных баз в странах Персидского залива начал новую ракетную атаку на Израиль – в стране работают системы ПВО, а ее населению предписано спрятаться в укрытиях.

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

"Запущена новая волна ракет в сторону Израиля"

- телевидение Ирана

Чуть раньше армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы, передает РИА новости.

В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога, сирены звучат и в районе Тель-Авива, а в небе над израильской столицей слышны взрывы.

По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги также срабатывает в десятках населенных пунктах в центральной части Израиля.

Населению предписано находиться в укрытиях, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани обратился к арабским государствам, по территории которых КСИР в течение суток наносит ракетные удары. Он подчеркнул, что Иран не считает агрессией против соседей эти запуски баллистических ракет по Катару, Бахрейну, Кувейту, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираку, Иордании и Сирии – все удары нацелены исключительно на американские базы в этих странах и будут наноситься до тех пор, пока Иран не принудит США закрыть их и уйти из региона.

