Израиль начал удары по объектам руководства Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские военные приступили к новым ударам по Ирану. На этот раз целью атак стали объекты руководства Исламской Республики.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ударов по объектам руководства Ирана, находящимся на территории Тегерана.

В ЦАХАЛ отметили, при нанесении ударов руководствуются разведывательной информацией

"Израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, начали серию ударов по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в Тегеране"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Ранее сегодня Иран начал новую ракетную атаку на Израиль.

Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В результате этих атак погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави, глава Минобороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и объектам США в странах Ближнего Востока.

