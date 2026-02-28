Израиль начал удары по объектам руководства Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ударов по объектам руководства Ирана, находящимся на территории Тегерана.
В ЦАХАЛ отметили, при нанесении ударов руководствуются разведывательной информацией
"Израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, начали серию ударов по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в Тегеране"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Ранее сегодня Иран начал новую ракетную атаку на Израиль.
Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В результате этих атак погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави, глава Минобороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и объектам США в странах Ближнего Востока.