Тегеран утром подвергся очередной атаке - СМИ

В столице Ирана сегодня утром снова прогремела серия взрывов – подробности пока не сообщаются, но, как полагают аналитики, это обещанный США удар в ответ на атаку Ирана после гибели верховного лидера ИРИ Али Хаменеи.

Сегодня утром в Тегеране прогремела новая серия взрывов, передает агентство Jamaran.

Других подробностей оно не привело, однако информация об этом появилась после заявления президента США Дональда Трампа, что Иран ждет удар невиданной силы, если он попытается ответить на атаку.

Власти Ирана уже обещали ответить на гибель верховного лидера Али Хаменеи, объявив 40-дневный траур по всей стране, передает РИА Новости.

В поддержку Ирана соседний Ирак также объявил трехдневный траур после подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило иракское информационное агентство INA.

"Иракское правительство объявило трехдневный траур по всей стране"

- сообщение

Напомним, ранее мы писали о том, что американский президент Дональд Трамп отреагировал на планы Корпуса стражей Исламской революции усилить контратаку Израиля и баз США на Ближнем Востоке после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул, что в таком случае ВС США дадут еще более мощный ответ иранским войскам.