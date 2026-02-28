Вестник Кавказа

Атаки на Иран унесли жизни ряда военачальников - СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Атаки на Иран Израиля и США, проведенные накануне, унесли жизни начальника Генштаба ВС Ирана, секретаря Совета по обороне, главкома КСИР и главы иранского Минобороны.

Атаки на военные объекты Ирана, совершенные в течение минувшего дня и нынешней ночью, не прошли бесследно для руководства Вооруженными силами страны – сегодня стало известно, что в ходе них погиб начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

Вместе с главой Генштаба иранской армии атаки унесли жизни секретаря Совета по обороне Ирана адмирала Али Шамхани, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура и главы иранского министерства обороны Азиза Насирзаде – все они были убиты в результате ударов Израиля и США, передает ТАСС. 

Напомним, ранее мы писали о том, что КСИР сообщил о новой волне ударов, которые наносятся по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке: они уже нанесены по 27 точкам в Израиле и на американских объектах в странах региона. Ранее Корпус анонсировал беспрецедентную атаку после подтверждения гибели Али Хаменеи.

