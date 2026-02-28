Галибаф: все "красные линии" перейдены

Иран даст полномасштабный ответ на нападения Израиля и США, пообещал руководитель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в связи с подтвержденной смертью главы ИРИ Али Хаменеи.

Председатель парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф отреагировал на гибель верховного лидера ИРИ Али Хаменеи в результате американо-израильской атаки в субботу.

Он подчеркнул, что агрессией против Ирана и его высшего руководства Вашингтон и Тель-Авив нарушили все существовавшие для Тегерана "красные линии". В связи с этим у Ирана нет оснований сдерживаться в ведении войны против напавших на него государств.

Также Галибаф отметил, что Исламская Республика заранее знала о намерении Израиля и США напасть и успела хорошо подготовиться к обороне своего суверенитета.

"Были разработаны планы на случай мученической смерти имама Хаменеи. Вы увидите, что с формированием Совета лидеров власть будет укрепляться среди народа и официальных лиц"

– Мохаммад Багер Галибаф

Он выразил уверенность в том, что государственный строй Исламской Республики устоит, а Израилю и США будет нанесено поражение в войне.