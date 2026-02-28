Вестник Кавказа

Иран подтвердил гибель Али Хаменеи

Али Хаменеи
© Фото: Сайт Верховного лидера Ирана
Али Хаменеи стал жертвой атаки, совершенной в субботу Израилем и США. Ранее о его смерти сообщил один из членов городского совета Тегерана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате американо-израильских атак, совершенных 27 февраля. Об этом сообщает государственное телевидение Исламской Республики.

"Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб"

– гостелевидение ИРИ

Ранее агентство Fars сообщило со ссылкой на источник, что в результате субботних ударов по Ирану погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера Али Хаменеи.

Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Исламская Республика выпустила ракеты по Израилю и по военным объектам США, которые находятся в странах Ближнего Востока.

