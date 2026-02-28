Вестник Кавказа

Иран нанес удары по базам США в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские военные совершили серию ударов, в ходе которой были атакованы американские объекты в ряде стран Ближнего Востока. Основной удар пришелся на военные базы.

Военные Ирана атаковали военные базы Соединенных Штатов, находящиеся в Саудовской Аравии и Ираке. Об этом пишут иранские СМИ.

В частности, удар был нанесен по базе Prince Sultan в Саудовской Аравии.

"База Prince Sultan в Саудовской Аравии, являющаяся американской военной авиабазой, подверглась удару со стороны Ирана при помощи ракет и беспилотников"

– агентство Tasnim

Кроме того, целью иранской атаки стала американская военная база Харир в северной части севере Ирака.

Помимо этого, ударам подверглись база ВМС США в Кувейте и несколько военных кораблей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
895 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.