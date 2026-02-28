Иран нанес удары по базам США в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте

Иранские военные совершили серию ударов, в ходе которой были атакованы американские объекты в ряде стран Ближнего Востока. Основной удар пришелся на военные базы.
Военные Ирана атаковали военные базы Соединенных Штатов, находящиеся в Саудовской Аравии и Ираке. Об этом пишут иранские СМИ.
В частности, удар был нанесен по базе Prince Sultan в Саудовской Аравии.
"База Prince Sultan в Саудовской Аравии, являющаяся американской военной авиабазой, подверглась удару со стороны Ирана при помощи ракет и беспилотников"
– агентство Tasnim
Кроме того, целью иранской атаки стала американская военная база Харир в северной части севере Ирака.
Помимо этого, ударам подверглись база ВМС США в Кувейте и несколько военных кораблей.