План-минимум США – пять суток войны с Ираном

США рассчитали свою совместную с Израилем атаку на Иран на пять дней вперед, но готовы при необходимости продлить боевые действия, пишут американские СМИ.

Журналисты военно-информационного американского портала Axios установили, что запущенный сегодня план атаки США и Израиля на иранские военные и гражданские объекты содержит подробные расчеты боевых действий на протяжении пяти суток, с субботы 28 февраля по среду 4 марта.

При этом составители плана в Пентагоне заложили возможности расширения военной операции двух стран против Исламской Республики, если сопротивление иранских военных затянется. Намек на это содержится в сегодняшнем выступление президента Дональда Трампа, который анонимно подтвердил один из чиновников в Белом доме.

"Планы США и Израиля предусматривают массированную кампанию с нанесением ударов в течение по меньшей мере пяти дней"

– источник Axios

Продолжительность боевых действий зависит от ряда внутрииранских факторов, в том числе еще не определенный вопрос о гибели либо спасении верховного лидера Али Хаменеи.