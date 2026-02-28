Трамп предложил Ирану два военных сценария

Президент США Дональд Трамп в интервью израильским СМИ мотивировал свое решение поддержать израильскую атаку на Иран отсутствием прогресса на ирано-американских переговорах по новой ядерной сделке.
По его словам, поначалу Тегеран был готов подписать предложенный Вашингтоном проект договора по ограничению иранской ядерной программы, но затем отказался от соглашения.
"Из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки"
– Дональд Трамп
По словам Трампа, сейчас у него на столе два варианта продолжения военной операции против Ирана: либо она продлится сравнительно долго, пока не будут уничтожены все армейские ресурсы Исламской Республики, либо завершится через несколько дней с условием, что через пару лет ее придется повторить.
"Я могу затянуть операцию и захватить все или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться"
– Дональд Трамп
Президент США отметил, что созвонился сегодня с председателем правительства Израиля Биньямином Нетаньяху и позитивно обсудил с ним ход атаки на иранские военные объекты.