Аракчи: Иран готов к войне с США лучше, чем в июне

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
12-дневная война с Израилем пошла на пользу иранской обороне, рассказал американским СМИ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Дипломат указал на развитие военных систем ИРИ за прошедшие с того военного конфликта 8,5 месяцев.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи в беседе с американскими журналистами канала NBC подчеркнул, что военно-политическое руководство Исламской Республики хорошо подготовилось к новому военному конфликту с США и Израилем.

Аракчи отметил, что Тегеран внимательно изучил результаты 12-дневной войны с Израилем, происходившей в прошлом июне, и многому научился на этом опыте в выстраивании обороны против своих ключевых противников.

"Мы считаем, что полностью готовы к этому, даже более подготовлены, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны"

– Аббас Аракчи

Улучшенная защита от атак Израиля и США, по оценке дипломата, поможет Ирану нанести противникам более заметный ущерб, чем 8,5 месяцев назад.

