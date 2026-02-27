Правительство Израиля проголосовало за нападение на Иран только сегодня утром

Решение официального Тель-Авива атаковать Иран утром субботы 28 февраля было едва ли не спонтанным, рассказал министр иностранных дел Гидеон Саар: на утреннем совещании правительства руководители ведомств и премьер-министр Биньямин Нетаньяху пришли к выводу, что сегодня – крайний срок для ударов по иранским военным целям.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар раскрыл важную деталь американо-израильской атаки на Исламскую Республику Иран: решение о нападении было принято правительством только сегодня утром, буквально за час до начала военной операции.

Таким образом он опроверг поступавшие ранее сведения о том, что дата нападения 28 февраля была согласована в Израиле еще в начале месяца.

Саар заявил, что атака на Иран утром 28 февраля является абсолютно верным решением, поскольку обеспечивает безопасность Еврейского государства. Более того, по оценке Саара, это был едва ли не последний день для нападения на ИРИ.

"Промедление позволило бы иранскому режиму достичь "зоны неуязвимости" для своей ядерной программы"

– Гидеон Саар

Одновременно Израиль стремится нападением 28 февраля не дать Ирану восстановить массированное производство ракет высокой дальности.

Напомним, что, по данным МАГАТЭ, ни один ядерный объект Ирана не был атакован сегодня Израилем либо США.