Удар по Ирану стал самым масштабным в истории ВВС Израиля – ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля охарактеризовала нанесенный сегодня удар по территории Ирана как наиболее масштабный за все время существования ВВС страны.

Нанесенный сегодня по Ирану удар оказался самым мощным в истории израильских ВВС, такое сообщение распространила пресс-служба Армия обороны Израиля.

В сообщении уточняется, что в операции участвовали свыше 200 самолетов. В общей сложности атаке подверглись порядка 500 целей, расположенных по всей территории Исламской Республики. В их числе были системы ПВО и ракетные установки.

В ЦАХАЛ добавили, что на иранские объекты были сброшены сотни боеприпасов.

