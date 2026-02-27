Баку призвал к прекращению иранского военного конфликта

Азербайджанская дипломатия поддержала прекращение боевых действий США и Израиля с Ираном и возвращение сторон за стол переговоров ради стабилизации Ближнего Востока.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики призвало США, Израиль и Иран остановить боевые действия и возобновить мирные переговоры по новой ядерной сделке.

Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что сегодняшняя резкая эскалация насилия на Ближнем Востоке стала угрозой региональной и мировой безопасности.

В связи с этим Баку выступает за максимальную сдержанность в действиях всех участников начавшегося сегодня военного конфликта и отказ от провокаций, способных только усугубить положение дел в регионе.

Также МИД Азербайджана напомнил о приверженности Баку соблюдению суверенитета и территориальной целостности государств согласно уставу ООН и стандартам международного права.