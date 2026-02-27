Удары нанесены по городу Бушер в Иране

Сегодня вечером в ходе обострения конфликта между США, Израилем и Ираном были нанесены удары по объектам в иранском городе Бушер, где находится атомная электростанция.

Ракетная атака была совершена сегодня вечером на город Бушер, расположенный на юге Ирана, такое сообщение распространила иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

По ее данным, под ракетным обстрелом оказались два объекта в Бушере.

Стоит отметить, что в Бушере находится построенная Росатомом атомная электростанция Бушер. Ее первый блок введен в промышленную эксплуатацию, второй пока строится.

В сообщении также уточняется, что удары были нанесены также по городам Урмия (Западный Азербайджан) и Гармдаре (Альборз) на северо-западе ИРИ.

Ранее сегодня днем глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что руководство госкорпорации непрерывно контролирует ситуацию в Иране. По его словам, из Ирана сейчас вывезены все дети сотрудников атомной электростанции, весь избыточный персонал и в целом все желающие. В общей сложности ИРИ покинули 94 человека.