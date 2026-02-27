Удары нанесены по городу Бушер в Иране

Ракетная атака была совершена сегодня вечером на город Бушер, расположенный на юге Ирана, такое сообщение распространила иранская гостелерадиокомпания (IRIB).
По ее данным, под ракетным обстрелом оказались два объекта в Бушере.
Стоит отметить, что в Бушере находится построенная Росатомом атомная электростанция Бушер. Ее первый блок введен в промышленную эксплуатацию, второй пока строится.
В сообщении также уточняется, что удары были нанесены также по городам Урмия (Западный Азербайджан) и Гармдаре (Альборз) на северо-западе ИРИ.
Ранее сегодня днем глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что руководство госкорпорации непрерывно контролирует ситуацию в Иране. По его словам, из Ирана сейчас вывезены все дети сотрудников атомной электростанции, весь избыточный персонал и в целом все желающие. В общей сложности ИРИ покинули 94 человека.