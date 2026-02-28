Всего треть жителей США довольна атакой на Иран - опрос

Мнения граждан США разделились, передает социологическая компания YouGov: 34% в разной степени за нападение на Иран, 44% – в разной степени против. Еще 22% пока не знают, как оценивать решение президента Дональда Трампа спровоцировать иранский военный конфликт.

Американская компания YouGov опубликовала результаты оперативного опроса, проведенного в течение ночи и утра субботы (в США сейчас от 11 до 15 часов в зависимости от часового пояса) среди американцев по теме американо-израильского нападения на Исламскую Республику Иран.

Опрос показал, что всего около трети довольны решением Дональда Трампа о поддержке израильской атаки на иранские военные и гражданские объекты: 14% горячо одобряют начало иранского военного конфликта, 20% - согласны с необходимостью ударить по Ирану.

Почти столько же в сумме – 35% – горячо против нападения на Иран. Еще 9% просто против начала иранского военного конфликта.

Оставшиеся 22% еще не определились со своим отношением к американо-израильской военной операции против Ирана.

Всего в опросе успели поучаствовать немногим более 1600 граждан США.