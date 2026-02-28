В ОАЭ сообщили об уничтожении свыше 300 иранских ракет и БПЛА

Иран выпустил по территории ОАЭ несколько сотен ракет и БПЛА, сообщает эмиратское оборонное ведомство. Почти все они были уничтожены.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уничтожили более 330 ракет и беспилотников из Ирана. Об этом сообщает Минобороны ОАЭ.

"ВВС и силы ПВО ОАЭ успешно перехватили и уничтожили 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, запущенных в сторону территории страны с начала иранской атаки, подтвердив высокую готовность систем ПВО и их боеспособность"

– оборонное ведомство ОАЭ

В министерстве отметили, что Иран выпустил 137 балистических ракет, 132 из которых были уничтожены, а остальные упали в море. Кроме того, было обнаружено 209 иранских беспилотников. Перехвачены были 195, а 14 упали на территорию и в территориальные воды страны.

Ранее сегодня сообщалось, что несколько иранских БПЛА взорвались в аэропортах Дубая и Абу-Даби. Один из беспилотников попал в здание одного из отелей Дубая.