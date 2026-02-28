Вестник Кавказа

Тегеран рассказал, кто будет исполнять обязанности главы Ирана после гибели Хаменеи

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер напомнил, кто будет временно руководить страной согласно ее Конституции после гибели Верховного лидера Али Хаменеи от ударов США и Израиля накануне.

Руководством Ираном после гибели Верховного лидера Али Хаменеи временно возьмет на себя совет, состоящий из нескольких действующих представителей руководства страны, об этом рассказал первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

По его словам, согласно Конституции Исламской Республики, исполнять обязанности погибшего Верховного лидера будут президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам-Хосейн Мохсени-Эжеи и один из членов Совета стражей конституции Ирана.

Напомним, гостелерадио Ирана подтвердило, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля.

